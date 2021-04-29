TFF 1. Lig'de kümede kalmayı garantileyen Aydeniz Et Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde şahlandı. Sezona Mesut Dilsöz yönetiminde başlayan Bal-Kes, 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı, 15 puan topladı. Dilsöz'den koltuğu alan Cihat Arslan, kırmızı-beyazlı takımın başında 7 maçta 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı, galibiyetle tanışamadı ve 1 puan toplayabildi. Arslan'ın yerine geçen Yusuf Şimşek, 13 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti, 19 puan topladı takımı sıkıntısız limana yanaştırdı. 1.46 puan ortalaması yakalayan Şimşek, 1.25 puan ortalaması yakalayan Mesut Dilsöz ve 0.14 puan ortalamış yakalayan Cihat Arslan'ı geride bıraktı.
Bal-Kes, Simsek’le yükselis döneminde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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