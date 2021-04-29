Bal-Kes, Simsek’le yükselis döneminde

TFF 1. Lig'de kümede kalmayı garantileyen Aydeniz Et Balıkesirspor, teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde şahlandı. Sezona Mesut Dilsöz yönetiminde başlayan Bal-Kes, 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı, 15 puan topladı. Dilsöz'den koltuğu alan Cihat Arslan, kırmızı-beyazlı takımın başında 7 maçta 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı, galibiyetle tanışamadı ve 1 puan toplayabildi. Arslan'ın yerine geçen Yusuf Şimşek, 13 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti, 19 puan topladı takımı sıkıntısız limana yanaştırdı. 1.46 puan ortalaması yakalayan Şimşek, 1.25 puan ortalaması yakalayan Mesut Dilsöz ve 0.14 puan ortalamış yakalayan Cihat Arslan'ı geride bıraktı.