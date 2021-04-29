Mustafa Denizli 38 yıl sonra evinde

TFF Birinci Lig'de normal sezonun son 2 maçından 2 puan çıkarıp ilk 6'yı garantilemeyi ve Süper Lig hedefine Play-Off'tan ulaşmayı isteyen Altay'da Osman Özköylü ile yollarını ayıran yönetim, teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'yi getirdi.

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği siyah-beyazlı kulübün efsane kaptanına önceki gün göreve gelmesi için çağrıda bulunan başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulüpten ücret talep etmeyip, alacağı ücretin Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını isteyen 71 yaşındaki deneyimli teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

FEDEKARLIK YAPACAĞIZ

Futbolcu olarak 18 yıl oynadığı Altay'a 38 yıl sonra teknik adam olarak dönen Mustafa Denizli, "Yaşadığım hayatın neredeyse her 4 gününden biri bu camianın içinde geçti. İlk defa içinden yetiştiğim camiadan bir davet aldım. Böyle bir davete hayır diyecek bir insan çıkmaz. Hayır demem mümkün değildi" diye konuştu. Sezon sonuna kadar hedefi kovalayacaklarını açıklayan Denizli şöyle devam etti: "Hayatımda çok şampiyonluklar yaşadım. İnşallah Allah bize böyle bir şampiyonluğu nasip eder. Bu takımda potansiyelin olduğuna inanıyorum. Heyecanlıyım, fedekarlık yapacağız."

11 NUMARALI FORMA HEDİYE EDİLDİ

Başkan Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli'ye 11 numaralı formayı hediye etti. Uzun yıllar Altay'da 11 numaralı formayı giyen Denizli, "Sanki formam hiç eskimemiş gibi" dedi

YÖNETİM, 'HOŞ GELDİN' PANKARTIYLA KARŞILADI



ALTAY yönetimi, teknik direktör Mustafa Denizli'yi Gaziemir Tesisleri'ne astığı 'Evine hoş geldin Büyük Mustafa' pankartıyla karşıladı. Başkan

Özgür Ekmekçioğlu, "38 yıl sonra hocamızı burada görmek büyük bir sevinç. Ben hocamıza tekrardan evine hoş geldin diyorum" dedi.

Mustafa Denizli, Türk futbol tarihinde üç büyükleri şampiyon yapan ilk ve tek teknik direktör olarak tarihe geçti. 1987-88 sezonunda Galatasaray'da lig şampiyonluğu yaşayan usta teknik adam, aynı başarıyı 2000-01'de Fenerbahçe'de gösterirken, son olarak Beşiktaş'la 2008-09'da Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyip tarih yazdı.

Denizli ayrıca, milli takımı Euro 2000'de çeyrek finale çıkaran ilk Türk teknik adamı oldu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ