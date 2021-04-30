Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Altay'da göreve başlayan efsane teknik direktör Mustafa Denizli, "Buraya laf olsun diye gelmedik. İnandığım için geldim" mesajını verdi. Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği kulübe 38 yıl sonra dönen Türk futbolunun en kariyerli teknik adamlarından Mustafa Denizli ilk çıktığı idman sonrası önemli ve iddialı açıklamalar yaptı.

Denizli, "Nasıl her Altaylı'nın kalbinde benim algım farklı, her Altaylı'nın da bendeki algısı çok farklı. Kulübe dönüp ilk kez antrenmana çıkmak, onlarla beraber olmak benim adıma heyecan verici, camia adına da heyecan verici ve benim için fazlasıyla gurur verici. Kısa sürede yapmamız gereken çalışmaları yapacağız ve düşündüğümüz her şeyi inşallah gerçekleştireceğiz" ifadlerini kullandı.



OYUNCULARDAN MEMNUNUM

Deneyimli teknik adam, "Buraya laf olsun diye gelmedik. İnandığım için, bu kulübe yıllarımı verdiğim için geldim. Bu kulübe bu kadar hizmet yaptıktan sonra burada görev almanın kaçınılmaz bir durum olduğu benim açımdan son derece önemli. İlk antrenmanımızı tamamladık. Çocuklardan memnunum. Hep birlikte düşündüğümüz hedefe gideceğiz" diye konuştu.



NEŞTERİ VURDU

Mustafa Denizli, görevi kabul etmeden yönetime, "Kulübün çok geniş bir kadrosu var, bu kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum" mesajı vermişti. Siyah-beyazlı yönetimde, Denizli sahaya inmeyen kadrodaki operasyonu gerçekleştirdi. İzmir ekibinde inmedeneyimli teknik adamın raporuyla siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu kadro dışı kaldı. Altay'da Yekta Kurtuluş, İlhan deneyimli Depe, Lokman Gör, Harun Alpsoy, Adbullah Aydın ve Gençer Cansev'e sezon sonuna kadar izin verildi. 2022'ye kadar kontratları olan İlhan, Gençer ve Lokman için sezon sonunda karar verilecek.