Denizli sahaya iniyor

Altay, yeni teknik direktörü Mustafa Denizli yönetimindeki ilk maçında bugün Ümraniyespor'la karşılaşacak. Yardımcılığını Mert Nobre'nin yaptığı Mustafa Denizli'nin ekibi Altay, son 2 haftaya 57 puanla 5. sırada girdi. Futbolculuk hayatına Altay'da başlayan ve "Büyük Mustafa" olarak anılan Mustafa Denizli, teknik direktör olarak döndüğü siyah-beyazlı ekibi Süper Lig'e taşımak için mücadele edecek. 2012-2013'te Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli, 2003-2004'te Manisaspor, 2016-2017'de playoff finali oynadığı Eskişehirspor'la Süper Lig'e çıkamamıştı. Mustafa Denizli TFF 1. Lig'de görev yaptığı 67 maçta 34 galibiyet, 16 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Deneyimli teknik adam, Altay'ın başında çıktığı ilk maçta sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. 38 yıl sonra yetiştiği kulübe teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, teknik adam olarak bir çok ilke de imza attı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan ilk Türk teknik direktör olan Denizli, üç İstanbul kulübünü şampiyon yapan tek teknik adam olarak adını tarihe yazdırdı. 71 yaşındaki teknik direktör, kariyerinde teknik adam olarak sahaya çıktığı 591 maçta 302 galibiyet, 128 beraberlik ve 161 mağlubiyetlik performans gösterdi. Öte yandan Mustafa Denizli ile Altay 1 aylık sözleşme imzaladı.