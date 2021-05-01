  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altay Denizli sahaya iniyor

Denizli sahaya iniyor

Altay’ın başına geçen efsane teknik direktör , bugün 18 yıl formasını giydiği İzmir ekibinde ilk sınavına çıkacak.

Denizli sahaya iniyor

1.5.2021

Altay, yeni teknik direktörü Mustafa Denizli yönetimindeki ilk maçında bugün Ümraniyespor'la karşılaşacak. Yardımcılığını Mert Nobre'nin yaptığı Mustafa Denizli'nin ekibi Altay, son 2 haftaya 57 puanla 5. sırada girdi. Futbolculuk hayatına Altay'da başlayan ve "Büyük Mustafa" olarak anılan Mustafa Denizli, teknik direktör olarak döndüğü siyah-beyazlı ekibi Süper Lig'e taşımak için mücadele edecek. 2012-2013'te Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli, 2003-2004'te Manisaspor, 2016-2017'de playoff finali oynadığı Eskişehirspor'la Süper Lig'e çıkamamıştı. Mustafa Denizli TFF 1. Lig'de görev yaptığı 67 maçta 34 galibiyet, 16 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Deneyimli teknik adam, Altay'ın başında çıktığı ilk maçta sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. 38 yıl sonra yetiştiği kulübe teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, teknik adam olarak bir çok ilke de imza attı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan ilk Türk teknik direktör olan Denizli, üç İstanbul kulübünü şampiyon yapan tek teknik adam olarak adını tarihe yazdırdı. 71 yaşındaki teknik direktör, kariyerinde teknik adam olarak sahaya çıktığı 591 maçta 302 galibiyet, 128 beraberlik ve 161 mağlubiyetlik performans gösterdi. Öte yandan Mustafa Denizli ile Altay 1 aylık sözleşme imzaladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli sahaya iniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.