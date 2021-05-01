Ümraniyespor - Altay CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Ümraniyespor ile Altay kozlarını paylaşacak. Osman Özköylü ile yollarını ayıran Altay, hafta içinde göreve başlayan teknik direktör Mustafa Denizli önderliğindeki ilk maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a konuk.

Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında rakibini İzmir'de 3-1 mağlup etmişti. Altay'da Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin raporuyla kadro dışı kalan Yekta, İlhan, Lokman, Harun, Gençer ve Abdullah kadroda yer almayacak.

ALTAY, MUSTAFA DENİZLİ YÖNETİMİNDE İLK MAÇINDA

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni teknik direktörü Mustafa Denizli yönetimindeki ilk maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşıl karşıya.

Futbolculuk hayatına Altay'da başlayan ve "Büyük Mustafa" olarak anılan Mustafa Denizli, teknik direktör olarak döndüğü siyah-beyazlı ekibi Süper Lig'e taşımak için mücadele edecek.

2012-2013'te Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli, 2003-2004'te Manisaspor, 2016-2017'de play-off finali oynadığı Eskişehirspor'la Süper Lig'e çıkamamıştı.

Mustafa Denizli TFF 1. Lig'de görev yaptığı 67 maçta 34 galibiyet, 16 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.