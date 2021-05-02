Altay’da işlem tamam

TFF 1. Lig'de Altay, yeni teknik patronu Mustafa Denizli'nin ilk çıktığı maçta Ümraniyespor'u Paixao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 yendi. İzmir ekibi lig bitimine bir hafta kala Play-Off'u garantiledi. Maçın 2. dakikasında kaleyi cepheden gören bir noktadan Paixao'nun şutunu kaleci Burak kornere çeldi.

KRAL YİNE SAHNE ALDI

8'DE Ercan'ın ortasında Murat'ın kafasında top kısa düştü. Kehinde'nin sert şutunda top direk dibinden auta çıktı. 16'da Erhan pasını alan Regattin'in, ceza alanı içi sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Burak gole izin vermedi. 32'de ceza alanı içinde Paixao'nun şutunda kaleci kaleci Burak ayaklarıyla topu çeldi. 43'te kaleci Burak'ın savunma arkasına attığı uzun topla buluşan Vrsajevic'in şutunda top, kalecinin solundan auta çıktı. 48'de Mehmet Erdem Uğurlu'nun sol kanattan içeri çevirdiği topa Alim'in eliyle müdahale etmesi sonucu hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi. 49'de beyaz noktaya gelen Paixao, yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. 60. dakikada Yusuf Gültekin ile sol taraftan kullandığı korner atışında Gökhan Süzen'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı. Karşıdan laşmayı Altay 1-0 kazandı.

DENİZLİ SAHADA

ALTAY'IN altyapısında yetişen ve 18 yıl siyahbeyazlı formayı futbolcu olarak giyen Mustafa Denizli, 38 yıl sonra kulübüne teknik adam olarak döndü. Türkiye'nin efsane teknik adamlarından biri olan 71 yaşındaki Denizli, Türkiye'de en son Süper Lig'de Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı. Deneyimli teknik adam, 718 gün sonra Türkiye'de teknik adam olarak Altay'ın başında sahadaki yerini aldı. Mustafa Denizli maçın ilk düdüğünden itibaren saha kenarında oyuncularını sık sık uyararak yönlendirdi. Büyük bir heyeson Kasımpa- canla sahadaki yerini aldı.

PAİXAO GERİ DÖNDÜ

ALTAY'DA son iki haftadır yedek kulübesinde maçlara başlayan Portekizli forvet Paixao dün teknik patron Mustafa Denizli'nin gelişiyle ilk 11'e döndü. Ligde gol krallığı yarışında zirvede olan Paixao, Ümraniyespor önünde 11'de sahaya çıkarken Deniz Kadah yedek soyundu. Portekizli oyuncu dün attığı golle ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı. Krallıktaki zirvedeki yerini korudu. Akhisarspor maçında 11'de olan Mossoro ve Mehmet Erdem de yedek otururken, Mustafa Denizli, Tolga ve Regattin'i sahaya sürdü. Sezon başında Altay forması giyen kaleci Burak Öğür, Ümraniyespor formasıyla eski kulübüne rakip oldu.

MİNİ YORUM/ MUSTAFA ÜLGEN

Mustafa Denizli farkı Altay Mustafa Denizli ile ilk 45'de rakibi Ümraniyespor'a karşı üç net pozisyon buldu. Ümraniyespor'un kalecisi Burak bunları çok iyi çıkartarak İzmir ekibine gol şansı vermedi. Ümraniyespor karşılaşmasında görülüğü gibi Mustafa Denizli'nin takım içindeki bir etkinliği, ağırlığı ve ciddiyeti hemen ilk müsabakada görüldü. Siyah-beyazlılar maçın ikinci yarısına da hızlı başladı. Direkten dönen topunun ardından Penaltıyı buldu. Marco Paşa skoru 1-0 yaparak Altay'a Play- Off biletini aldı. Bundan sonda Büyük Altay, Büyük Mustafa ile yükselme maçlarına hazırlanacak. Ligin son haftası Denizli için final müsabakaları öncesinde güzel bir hazırlık maçı olacak.