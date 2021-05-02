Altay'da Mustafa Denizli rüzgarı

Geçen hafta Osman Özköylü'nün görevine son verilmesi ve deplasmanda alınan 2-0'lık Akhisarspor mağlubiyeti sonrası yönetime tepki gösteren Altaylı taraftarlar, Mustafa Denizli'nin dümene geçmesiyle kenetlenerek şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı. Usta teknik adamın takımın başına geçmesiyle yönetim ve taraftarlar arasındaki buzlar da erimiş oldu.



Altay tarihine adını altın harflerle yazdıran teknik direktör Mustafa Denizli, "Benim içinde yetiştiğim bu büyük camia her şeye layık bir camia" mesajı verdi. 38 yıl sonra döndüğü İzmir ekibinin 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırmak için kolları sıvayan tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir dönemdeyim ama inanan ve hedefine varmak isteyen bir takımımız var. Her geçen gün üzerine biraz daha koymalıyız. Bu potansiyeli olan bir takım. Ben de bütün potansiyelimi ortaya koymak mecburiyetinde olduğum bir çalışmadayım. Bundan sonra Play-Off'ta bizim rakibimiz kim olacak onu değerlendireceğiz" diye konuştu.



MUHTEMEL 4 RAKİBİ VAR

Süper Lig hedefine Play-Off birincisi olarak ulaşmak isteyen Altay'ın yarı final öncesi 4 muhtemel rakibi bulunuyor. Ligde 60 puanla 5'inci sırada yer alan siyah-beyazlılar, evinde oynayacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçından puan çıkarırsa 61 puanlı 4'üncü basamaktaki İstanbulspor'la eşleşecek. Altay kaybeder, ikili averajda kötü olduğu 57 puanlı Altınordu galip gelirse, siyah-beyazlılar 6'ncı sıraya gerileyecek ve ilk 2 mücadelesi veren Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor takımları arasından son sırayı alıp şansını Play-Off'a bırakan ekiple rakip olacak.