Altay’da Denizli rüzgarı

TFF 1. Lig'de efsane futbolcusu Mustafa Denizli'nin teknik direktör olarak görev aldığı ilk maçta deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala Play-Off'u garantileyen Altay, Süper Lig umudunu yeniden tazeledi. Geçen hafta Osman Özköylü'nün görevine son verilmesi ve deplasmanda alınan 2-0'lık Akhisarspor mağlubiyeti sonrası yönetime tepki gösteren Altaylı taraftarlar, Mustafa Denizli'nin dümene geçmesiyle kenetlendi. Usta teknik adamın takımın başına geçmesiyle umutlar daha da arttı.

KOLLARIMIZI SIVADIK

Altay tarihine adını altın harflerle yazdıran teknik direktör Mustafa Denizli, "Benim içinde yetiştiğim bu büyük camia her şeye layık bir camia" mesajı verdi. 38 yıl sonra döndüğü İzmir ekibinin 18 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırmak için kolları sıvayan tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir dönemdeyim ama inanan ve hedefine varmak isteyen bir takımımız var. Her geçen gün üzerine biraz daha koymalıyız. Bu potansiyeli olan bir takım. Ben de bütün potansiyelimi ortaya koymak mecburiyetinde olduğum bir çalışmadayım. Bundan sonra Play- Off'ta bizim rakibimiz kim olacak onu değerlendireceğiz" dedi.



MARCO PAŞA ZİRVEDE TEK

Altay'da son iki sezonda gol kralı olmayı başaran forvet oyuncusu Marco Paixao bu sezon da zirvede tek başına. Başarılı futbolcu geçtiğimiz gün penaltıdan Ümraniyespor filelerine havalandırarak bu sezonki gol sayısını 22'ye çıkardı. Portekizli forvetin en yakın takipçisi ise 18 golü bulunan Giresunsporlu Balde. Ligin son haftasında Balde, Marco Paşa'yı yakalamayazsa Portekizli forvet 1. Lig tarihine geçecek. Paixao üç sezon üst üste gol kralı olarak ulaşılması güç bir başarıya imza atacak. Altay'da üçüncü sezonunu geçiren deneyimli oyuncu, TFF 1. Lig'de görev yaptığı 99 karşılaşmada 73 gol atma başarısını gösterdi. Portekizli gelecek hafta, Altay ile ligdeki 100. maçına çıkacak.



GALİBİYETLE BAŞLADI

TÜRKİYE'DE 718 gün sonra teknik adam olarak sahaya çıkan Mustafa Denizli, Ümraniye önünde üç puanı kazanmasını bildi.



MUHTEMEL RAKİPLER

LİGDE 60 puanla 5. sırada yer alan siyah-beyazlılar, evinde oynayacağı Bandırmaspor maçından puan çıkarırsa 61 puanlı 4. basamaktaki İstanbulspor'la eşleşecek. Altay kaybeder, ikili averajda kötü olduğu 57 puanlı Altınordu galip gelirse, siyah-beyazlılar 6. sıraya gerileyecek ve ilk 2 mücadelesi veren Adana Demir, Giresun ve Samsun takımları arasından son sırayı alıp şansını Play-Off'a bırakan ekiple rakip olacak.



ALKIŞLAR POKO'YA

ALTAY'IN devre arasında Göztepe'den renklerine kattığı orta saha oyuncusu Poko formayı kaptı. Son üç karşılaşmada ilk 11'de formayı giyen deneyimli oyuncu ortaya koyduğu performansla alkış aldı. Siyah-beyazlı ekibin deneyimli teknik patronu Mustafa Denizli de, Ümraniyespor önünde Poko'ya ilk 11'de şans verdi ve 90 dakika sahada tuttu.