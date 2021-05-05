TFF 1. Lig’de 5. kez Play-Off’a kalmayı başaran İzmir ekibi hedefe kilitlendi

TFF 1. Lig'de bitime bir hafta kala Play-Off'u garantileyen Altay'da geri sayım başladı. Siyah-beyazlı kulübün efsane futbolcularından deneyimli teknik adam Mustafa Denizli denetiminde final maçlarına hazırlanan İzmir ekibi, 18 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyor. Türk futbolunun en köklü camialarından olan Altay daha önce 4 kez 1. Lig'de Play-Off'a adını yazdırdı.

Üç kez final oynayan ve 1 kez de grup statüsünde oynanan eleme maçlarında Süper Lig'e çıkma başarısını gösteremedi. 2005-2006'da finalde ise Sakaryaspor'u geçemedi. İzmir temsilcisi, 2006-2007 ve 2008-2009 sezonlarında ise Kasımpaşa ile oynadığı final maçlarında da mutlu sona ulaşamadı.

BU SEFER KAZA YAŞAMAK İSTEMİYOR

2009-2010 sezonunda ise 4 takımın yer aldığı yükselme grubunda ise 7 puan toplayan Konyaspor Süper Lig biletini alırken, 5 puanlı Altay yine hedefini ıskaladı. 2002-2003 sezonunda Süper Lig'e veda eden Altay, bu sezon Mustafa Denizli'nin önderliğinde hedefine ulaşmak istiyor. 38 yıl sonra siyah-beyazlı kulübe geri dönen Mustafa Denizli de İzmir ekibinin Play-Off maçlarında en büyük kozu olacak.

DENİZLİ'DEN GENÇLERE MARKAJ

Bandırmaspor maçına Play-Off'u garantilemenin rahatlığıyla hazırlanan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, altyapıdan yetişip A takımda yer alan iki genç futbolcuyu mercek altına aldı. Altay patentli 18 yaşındaki forvet Kazımcan Karataş ve 19 yaşındaki kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a antrenmanda sık sık uyarılarda bulunan deneyimli teknik adamın, iki genç krampona bu hafta şans vermeyi planladığı ifade edildi.

Altay altyapısından yetişen Mustafa Denizli'nin Bandırmaspor karşısında Kazımcan ve Eren'i maçın gidişatına göre sahaya sürebileceği bildirildi. Teknik direktörlük kariyerinde bir çok genç yıldızı vitrine çıkaran Mustafa Denizli şimdi de futbolcu olarak yetiştiği Altay'ın altyapısından yetişen gençleri vitrine çıkarmaya hazırlanıyor.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ