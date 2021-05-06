Altaylı Kazımcan’a Lens talip oldu

TFF Birinci Lig'de Spor Toto Süper Lig'e yükselme yarışı veren İzmir temsilcisi Altay'ın genç forveti Kazımcan Karataş'la Fransa'nın RC Lens Kulübü'nün ilgilendiği iddia edildi. Lens'in Altay altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı sezon sonunda siyah-beyazlı kulübe resmi bir teklif sunmayı planladığı ileri sürüldü.

GENT DE İSTEMİŞTİ

Sezon başında yine altyapısından yetişen stoper Cenk Özkacar'ı 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa'nın Olympique Lyon kulübüne satan Altay'ın Kazımcan'ın satışından da önemli bir gelir elde edebileceği ifade edildi. Daha önce ismi Galatasaray ve Trabzonspor'la anılan Kazımcan için geçen sezon Belçika'nın Gent Kulübü İzmir temsilcisine ilgi yazısı göndermişti.