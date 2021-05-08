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Haberler Altay Altay, Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzattı

, 'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzattı

, altyapısından 18 yaşındaki forveti 'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzattığını açıkladı. Sezon başında , ve 'nın takımının ilgilendiği Karataş için 'nın kulübünün de devrede olduğu iddia edilmişti.

Altay, Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini 5 yıl daha uzattı
İHA

08.05.2021, 12:29 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021, 13:28

TFF 1. Lig'de play-off oynayacak olan Altay, genç forveti Kazımcan Karataş'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu. Sportif Direktör İbrahim Akın'la bir araya gelen 18 yaşındaki golcü, kendisini 5 yıl daha siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.



"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"
İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Kazımcan, "Altyapısından doğup büyüdüğüm, birçok duyguyu yaşadığım kulübümle sözleşme yenilediğim için çok mutluyum. Altay kültürünü benimseyerek sürekli gelişmeye devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hem benim için hem de kulübümüz için hayırlı olsun" dedi.

Sezon başında Galatasaray, Trabzonspor ve Belçika'nın Gent takımının ilgilendiği Karataş için Fransa'nın Lens kulübünün de devrede olduğu iddia edilmişti.

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