Altay - Bandırmaspor I CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Altay ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altay - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Altay - Bandırmaspor maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
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