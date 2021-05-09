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Haberler Altay Altay - Bandırmaspor I CANLI ANLATIM

- I CANLI ANLATIM

. Lig'in 34. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Altay - Bandırmaspor I CANLI ANLATIM

09.05.2021, 17:56

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Altay ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altay - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Altay - Bandırmaspor maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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