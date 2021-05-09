Altay - Bandırmaspor I CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Altay ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altay - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Altay - Bandırmaspor maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 18:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.