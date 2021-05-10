İlk sınavlarına Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda çıkacak iki takımdan siyah-beyazlılar, pazar günü İstanbulspor'la karşılaştıktan bir gün sonra kırmızı-lacivertliler, Yılport Samsunspor'u konuk edecek.
İki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak. Rövanş müsabakaları ise 21 Mayıs Cuma günü deplasmanda oynanacak.
Altay ve Altınordu'nun yarı final maç tarihleri netleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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