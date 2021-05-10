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Haberler Altay Altay ve Altınordu'nun yarı final maç tarihleri netleşti

ve 'nun yarı final maç tarihleri netleşti

TFF 1'inci Lig'de isimlerini Play-Off'a yazdıran iki İzmir takımından , yarı final ilk maçını 16 Mayıs Pazar günü, ise 17 Mayıs Pazartesi günü oynayacak.

Altay ve Altınordu'nun yarı final maç tarihleri netleşti

10.05.2021, 14:55

İlk sınavlarına Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda çıkacak iki takımdan siyah-beyazlılar, pazar günü İstanbulspor'la karşılaştıktan bir gün sonra kırmızı-lacivertliler, Yılport Samsunspor'u konuk edecek.

İki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak. Rövanş müsabakaları ise 21 Mayıs Cuma günü deplasmanda oynanacak.

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