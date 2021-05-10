  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altay Altay’ı play-off heyecanı sardı

’ı play-off heyecanı sardı

. Lig’i 5. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan , ile eşleşti. Siyah-beyazlı renklere gönül veren taraftarlar, takımlarına sosyal medya üzerinden, "İnanıyoruz, size güveniyoruz", "O sene bu sene, " mesajlarıyla destek verdi.

Altay’ı play-off heyecanı sardı
İHA

10.05.2021, 11:55

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Altay, sahasında Bandırmaspor'u 4-3 mağlup etti. 34 hafta sonunda puanını 63'e çıkaran siyah-beyazlılar, ligi 5. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti. İzmir temsilcisi, play-off'ta ligi 4. sırada tamamlayan İstanbulspor ile eşleşti. Altay, bu sezon iki kez karşılaştığı İstanbulspor'a deplasmanda 2-1, sahasında da 3-1 mağlup olmuştu.



"BU MUTLULUĞU YAŞAMAK İSTİYORUM"
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Biz sadece kendi durumumuzu değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Kendi kararımızı oyunumuzla vereceğiz. Bu kısa yolculuk inşallah düşündüğümüz gibi biter. Uzun yıllarımı geçirdiğim camianın başında böyle bir görevde olmak, başardığımız takdirde en fazla beni mutlu edecek. Bu mutluluğu yaşamak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.



TARAFTARDAN TAM DESTEK
Altay'ın play-off'a kalmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarına sosyal-medya üzerinden destek verdi. Taraftarlar, "İnanıyoruz, size güveniyoruz", "Seninle başaracağız Mustafa Hoca", "O sene bu sene, haydi Büyük Altay" şeklinde yorumlarda bulundu. Öte yandan Samsunsporlu ve Bolusporlu taraftarlar başta olmak üzere farklı renklere gönül veren birçok taraftar da Altay'a başarılar diledi.

Altay, play-off ilk maçında 17 Mayıs Pazartesi günü İstanbulspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, 21 Mayıs Cumartesi günü ise rakibiyle deplasmanda karşılaşacak. Altay, rakibine üstünlük kurması halinde Samsunspor-Altınordu eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay’ı play-off heyecanı sardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.