Altaylı Paixao üst üste 3. kez gol kralı

TFF 1. Lig'de play-off'a kalmayı başaran Altay'da, tecrübeli golcü Paixao bu sezon yine formunu korudu. Portekizli santrfor bu sezon ligde siyah-beyazlı formayla çıktığı 33 maçta 22 gol kaydederek gol krallığını unvanını elde etti. Altay'a transfer olduğu 2018/2019 sezonunda 29 kez fileleri sarsarak lig rekorunu kıran Paixao, gol krallığı tacını takmıştı. 2019/2020 sezonunda da 22 gol kaydeden 36 yaşındaki golcü, ikinci kez gol kralı olmuştu. Bu sezon da unvanını kimseye bırakmayan Portekizli yıldız, üst üste üçüncü kez gol krallığı yaşadı.



Paixao, bu başarısıyla beraber TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez gol kralı olan tek futbolcu oldu.



Altay formasıyla TFF 1. Lig'de 102 maça çıkan yıldız oyuncu, 74 gol, 10 asistlik performans sergileyerek lige damgasını vurdu.