Gol düellosu Altay’ın

TFF 1. Lig'de Play- Off'u garantileyen ve formalite maçına çıkan Altay, sahasında nefes kesen maçta Bandırmaspor'u 4-3 yendi. 4. dakikada Altay, Deniz'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Deniz'in kullandığı atışta kaleci Kurtuluş'un çeldiği top üst direğe çarptı. 7'de Deniz bu kez Kurtuluş'u avladı: 1-0. 13'te Cebrail'le kaleci Kurtuluş arasında sıkışan topu önünde bulan Eren, topu ağlara yolladı: 2-0. 20'de Ziya'nın pasında Eren vurdu: 3-0. 33'te Altay ceza sahasındaki karambolde Mehmet Yiğit takımının ilk sayısını kaydetti: 3-1. 46'da Altay bir kez daha penaltı kazandı. Eren'in vuruşunda kaleci Gökhan'ın müdahale ettiği top üst direkten döndü.

SON DAKİKADA GÜLDÜ

56'da Selçuk'un kornerinde Doğan Can kafayla farkı bire indirdi: 3-2. 67'de Orhan sağdan kesti, arka direkte Abdurrahim'in şutunda top ağlara gitti: 3-3. 90+4'te Tolga'nın ortasında arka direkte Ziya Alkurt kafayla maçın skorunu belirledi: 4-3. Altay, Play- Off Yarı Finali'nde İstanbulspor'un rakibi oldu.



DENİZLİ'DEN FARKLI 11

ALTAY Teknik Direktörü Mustafa Denizli, dünkü formalite karşılaşmasına tamamen farklı bir on birle çıktı. Mustafa Denizli, Bandırmaspor karşısına bir önceki Ümraniye müsabakasına göre 10 değişiklikle çıktı. Ümraniye ile oynanan maçın kadrosunda yer alan Tolga dün on birde yer alırken, kalede Stachowiak, Rıdvan, Berkay, Çağlar, Kazımcan, Cebrail, Zeki, Eren, Ziya ve Deniz görev yaptı. Tecrübeli teknik adam Denizli; Cihan, Kappel, Scuk, Erhan, Regattin ve Paixao gibi asları Play-Off'lar öncesi dinlendirdi.