Finalde buluşun

TFF Birinci Lig'de İzmir'i temsil eden Altay ve Altınordu'nun isimlerini Play- Off'a yazdırması İzmirli futbolseverlerin Süper Lig umutları oldu. İki İzmir takımı, yarı finalleri geçmeleri halinde finalde karşı karşıya gelecekler. İzmir'in Göztepe'nin ardından Süper Lig'e bir takım çıkarma ihtimali ise yüzde yüz olacak. Daha önce Altay ve Karşıyaka 2009 ve 2010'da beraber Play-Off oynayıp eli boş dönmüşlerdi. Bu sezon İzmir'in tek umudu bir takımını daha üst lige çıkarabilmek. İzmir, 11 yıl sonra Süper Lig için finallerde çifte takımla temsil edilecek.

BİTİRİN BU HASRETİ

İlk altıyı garantiledikten sonra evinde Bandırmaspor'u 4-3 yenerek teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde 2'de 2 yapan Altay, Play- Off yarı finalde İstanbulspor'la eşleşirken, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez ilk 6'ya kalan Altınordu ise Samsunspor'la rakip oldu. Siyah-beyazlılar normal sezonu 63 puanla 5'inci sırada tamamlarken, kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan ve altyapısına şans veren düşük bütçeli Altınordu ise 60 puanla 6'ncı basamakta yer buldu. Süper Lig'e 2003'te veda ettikten sonra bir daha geri dönemeyen Altay 18, Altınordu ise 51 yıllık Süper Lig hasretini bitirmeye çalışacak.



DENİZLİ ÇOK HEYECANLI

Futbolcu olarak 1983 yılında ayrılıp 38 sene sonra teknik direktör olarak döndüğü Altay'ın başında çıktığı 2 maçtan 6 puan çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli, şampiyonluk istediğini söyledi. Denizli, "Bu kısa yolculuk inşallah düşündüğümüz gibi biter. Uzun yıllarımı geçirdiğim camianın başında böyle bir görevde olmak, başardığımız takdirde en fazla beni mutlu edecek. Bu mutluluğu yaşamak istiyorum" dedi.



İŞTE PLAY-OFF PROGRAMI

16 Mayıs Pazar 20.00 Altay - İstanbulspor 17 Mayıs Pazartesi 20.00 Altınordu - Samsunspor 21 Mayıs Cuma 18.00 İstanbulspor - Altay 21.00 Samsunspor - Altınrodu