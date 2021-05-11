Marco Paixao yine zirvede

Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, 1'inci Lig'de üst üste 3'üncü kez gol kralı olarak tarihe geçti. Siyah-beyazlı formayla ligde ilk yılında 29, ikinci sezonunda 22 gol kaydeden Paixao, bu sezon da Play-Off maçları öncesi 22 golle zirvede tek kaldı. Süper Lig'e çıkan Giresunspor'un forveti Balde sezonu 19 golle tamamladı.

Play-Off öncesi 12'şer golü bulunan Altınordulu Enis Destan ve İstanbulsporlu Onur Ergün, Paixao'nun en yakın rakipleri olarak listede yer alıyor. İzmir ekibinin Portekizli yıldızı üç sezon üst üste 20 gol barajını da aşarak büyük bir başarının altına imza attı.