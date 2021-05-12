En iyisi Altay

TFF 1. Lig'de Play-Off'a adını yazdıran Altay, normal sezonu 5. sırada bitirirken hücumda ise zirvede yer aldı. Portekizli futbolcusu Paixao'nun 22 golle üst üste 3. kez krallık tacını taktığı siyah-beyazlı ekip, 1. Lig'in en iyi hücum ikilisine sahip ekip o lurken, yabancı oyuncuların gol katkısına bakıldığında da ilk sırada yer aldı.

İzmir ekibincuların de Paixao (22) ve Erhan (9) attığı toplam 27 golle 1. Lig'in zirvesine yerleşen isimler oldular.

Ligde yabancıların gol katkısı düşünüldüğünde ise Altay, Süper Lig'e çıkan Adana D emir ve Giresun'u geride bırakıp zirveye kuruldu.

YABANCILARDAN 37 GOL

SİYAH-BEYAZLILAR, yabancı yıldızlarının ayağından toplam 37 gol budu. Paixao'nun yanı sıra Kappel 6, Regattin ise 4 kez fileleri havalandırarak önemli bir katkı verdi.