Kraldan mesaj var

TFF Birinci Lig'de Altay formasıyla son 3 sezonda gol kralı olarak bir ilki ger-çekleştiren Marco Paixao, bu başarı nedeniyle mutlu olduğu-nu ifade etti. Play-Off müsabaka-ları sonunda siyah-beyazlı kulü-bü Süper Lig'e çıkararak çifte sevinç yaşamak istediğini dile getiren Marco Paixao, "Gol kralı olmak tabii ki güzel bir şey. Bu bir futbolcunun psikolo-jik olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir şey. Çok mutluyum ama üçüncü kez gol kralı olmanın hari-cinde takımın Süper Lig'e çıkması beni ayrıca gururlandıracak ve mutlu edecektir" dedi. Altay'da ilk yılında 29, ikinci sezonunda 22 gol atan, bu yıl da normal sezonda 22 kez rakip fileleri sarsan Paixao, "Şu anda fut-bolcular olarak iyi konsantre olmuş ve birbirimize sarılmış vaziyette-yiz" ifadelerini kullandı.

BİZ SAVAŞACAĞIZ

Play-Off'u bekledikle-rini açıklayan golcü Paixao şöyle konuştu: "İstanbulspor çok iyi bir takım. Fakat bizim de bireysel olarak güçlü silahlarımız var, ligde bir çok golümüz var. O gün sahaya çıkacağız ve daha iyi mücadele edip, kazanmaya çalışacağız."