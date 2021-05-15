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Haberler Altay Bay şampiyon

Bay şampiyon

Kariyerinde 6 şampiyonluğu bulunan Erhan Çelenk, 7. kupası için Altay’da geri sayıma başladı.

Bay şampiyon

15.5.2021

Altay'ın bu sezon hücum bölgesinin en önemli isimlerinden biri olan Erhan Çelenk, kariyerindeki 7. şampiyonluğuna ulaşmak için gün sayıyor. 31 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu, 2011-12 sezonunda 3. Lig, 2012-13'te ise 2. Lig'de Kahramanmaraş ile şampiyonluk yaşadı. Deneyimli futbolcu, uzun yıllar formasını giydiği Erzurumspor'da ise zoru başardı.
Erhan Çelenk, mavi-beyazlı formayla 2015-16'da 3. Lig, 2016-17 ise 2. Lig'de kupa kaldırdı.

İKİ FİNALDE DE GÜLDÜ
Başarılı futbolcu, 2017-18 sezonunda ise TFF 1. Lig'de Play-Off'tan Erzurumspor ile Süper Lig'e çıkma mutluluğunu yaşadı. Uzun yıllar formasını giydiği Erzurumspor'dan ayrılan Erhan Çelenk, bir sonraki sezon da 2018-19'da Gazişehir FK formasıyla yine TFF 1. Lig'de Play- Off'tan şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme mutluluğunu yaşadı. Deneyimli oyuncu, 1. Lig'de oynadığı iki final maçında da gülen taraf olmayı başardı.
Altay formasıyla mücadele eden Erhan Çelenk'in şimdiki hedefi ise İzmir ekibiyle Play- Off'tan Süper Lig'e ulaşmak.
İzmir ekibinde Erhan Çelenk'in yanı sıra sağ bekler Rıdvan Şimşek ile Tolga Ünlü, kaleci Adam Stachhowiak, sol bek Mehmet Erdem Ugurlu ve hücum oyuncusu Ziya Alkurt daha önce başka kulüplerde 1. Lig'de şampiyonluk sevincini yaşadılar.

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