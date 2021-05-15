Hedefim 5. zafer

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Finali'nde İstanbulspor'la karşılaşacak Altay'ın yardımcı antrenörü Mert Nobre, "İnşallah geçen sene Hatayspor'la şampiyon olduktan sonra bu sene de Altay'da şampiyon olacağım" dedi. Futbolculuğunda 2014-2015'te Kayserispor, 2017-2018'de Erzurumspor ve 2018-2019'da Gençlerbirliği ile Süper Lig'e çıkan Mert Nobre, geçen sezon da Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'ın yardımcısı olarak görev yaptı. Bu sezon ligin bitimine 2 hafta kala Altay'ın başına geçen Mustafa Denizli'nin yardımcılığını üstlenen Mert Nobre, Play-Off'ta bir kez daha Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamayı hedefliyor.



TEK HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Nobre, "İstanbulspor, iyi bir takım.

Aşağı yukarı 3-4 senedir aynı sistemle mücadele ediyor. Son 2 sezonda aynı oyuncular var, sadece 1-2 oyuncu farklı ama ben inanıyorum biz takım olarak tam hazırız" dedi. Futbolculuğu döneminde 3 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdiğini, Hatayspor'da da Mehmet Altıparmak'ın yardımcılığını yaptığını hatırlatarak, "İnşallah geçen sene Hatayspor'la şampiyon olduktan sonra bu sene de Altay'da şampiyon olacağım.

Altay normalde Süper Lig'e doğrudan çıkabilecek bir kadroya sahip.

Üst üste 3. kez gol kralı unvanını kazanan Marco Paixao çok iyi bir golcü ve Marco bizim için büyük bir silah" diye konuştu.



ALTAY'DA DENİZLİ'DEN ANLAMLI SAYGI DURUŞU

ALTAY Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kulübün efsane başkanlarından Mazhar Zorlu'nun 17'nci ölüm yıldönümü ve kulübün sembol isimlerinden eski yönetici Prof. Dr. Orhan Cura'nın vefatının 1. yıldönümü nedeniyle bu sabah yapılan antrenman öncesi siyah-beyazlı futbolcularla birlikte yeşil sahanın santra yuvarlağında 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Mazhar Zorlu ve Orhan Cura için yapılan anma sonrası camiaya mesaj veren Mustafa Denizli, "Bugün benim için gerçekten çok özel bir gün. Yıllar sonra camiaya dönmüş olmam ve bu camiaya bir katkıda bulunabilmek benim hayattaki en büyük idealim" diye konuştu.