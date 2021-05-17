Haydi Büyük Altay

TFF 1. Lig'de normal sezonu 63 puanla 5. sırada bitirerek Play-Off'a adını yazdıran Altay, bugün en kritik sınavına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, yarı final ilk maçında Doğanlar Stadı'nda bugün saat 20.00'de İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Siyahbeyazlı ekipte, sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken teknik direktör Mustafa Denizli'nin, İstanbul ekibi karşısına ideal kadrosuyla çıkması bekleniyor.

Altay, 22 Mayıs Cumartesi günü rakibiyle deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.



18 YILLIK SÜPER LİG ÖZLEMİ

İzmir ekibi, İstanbulspor'u elemesi halinde finalde Samsunspor- Altınordu eşleşmesinin galibiyle tek maç üzerinden Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.



MUSTAFA DENİZLİ KUPAYA GÖZ DİKTİ



TEKNİK direktör Mustafa Denizli yönetiminde çıktığı ligdeki son 2 maçını kazanan Altay, 18 yıllık Süper Lig özlemine son vermek istiyor.

Futbolcu olarak 18 yıl formasını giydiği İzmir ekibinde iki kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Mustafa Denizli, bu kez teknik adam olarak bir kupa sevinci daha yaşamayı hedefliyor. Daha önce 1'inci Lig'de 5 kez Play-Off oynamasına rağmen Süper Lig'e yükselemeyen siyah-beyazlılar bu defa şeytanın bacağını kırmak için mücadele edecek.