Altay avantajı kaptı

TFF 1. Lig'de Süper Lig mücadelesi veren Altay, Play-Off yarı final ilk maçında evinde İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti. İki takım 22 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da rövanş maçına çıkacak.



2. dakikada Regattin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kappel'in vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu:

1-0. 6'da Levent'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Altay ceza sahasında Murat'ın rakibine yaptığı müdahale sonrası oyunu devam ettiren Hakem Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemesinin ardından penaltı kararı verdi. 10'da penaltı vuruşunda topun başına geçen Onur, topu ağlara gönderdi: 1-1.



MARCO PAİXAO YİNE ATTI

12'de Mehmet Yeşil'in ceza sahasında Regattin'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

14'te topun başına geçen Paixao, topu filelere gönderdi: 2-1. 43'te Tolga Ünlü'nün ortasında Paixao, farkı 2'ye çıkardı: 3-1. 50'de soldan İstanbulspor ceza sahasına giren Mehmet Erdem'in yerden vuruşunda Wellington'un ayağından seken top direğin dibinden kornere gitti. 71'de ceza sahası sol çaprazdan Erhan'ın yerden şutunda top kaleyi bulmadı. 82'de Murat, ceza sahasında İbrahim'e arkadan yaptığı müdahale nedeniyle ikinci kez penaltıya neden oldu. 84'te penaltı vuruşunu kullanan Onur, topu ağlara yolladı: 3-2. 85'te Tolga uzak mesafeden düzgün vurdu, kaleci Alperen çatala giden topu kornere tokatladı.



SANCAK DA İZLEDİ

Ligde şampiyon olarak adını Süper Lig'e yazdıran Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak protokol tribününde yer alırken, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, yalnız bırakmadı. Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, İZVAK Başkanı Ali Erten ve Nazilli Belediyespor'u 3'üncü Lig'de şampiyon yapan Teknik Direktör Mesut Toros da müsabakayı izleyenler arasındaydı.



ASLARLA SAHAYA ÇIKTI

Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, ligde son oynadıkları Bandırma maçının on birinde değişikliklerle sahaya çıktı. Bandırma'ya karşı yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Denizli, dün Play-Off yarı final ilk maçında İzmir'de İstanbulspor karşısına aslarla çıktı. Kalede Stachowiak'ın yerine Cihan, savunmada Rıdvan'ın yerine İbrahim, Berkay'ın yerine Murat, Çağlar'ın yerine Mehmet Erdem forma giyerken, orta alanda Kazımcan'ın yerine Kappel, Cebrail'in yerine Scuk, Zeki'nin yerine Poko, Eren'in yerine Regattin, ileri uçta da Ziya'nın yerine Paixao forma giydi. Denizli, takımın ideal 11'inde ise tek değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam sol kanatta Ziya'yı sahaya sürerken, Erhan yedek soyundu.



ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

PLAY-OFF ilk maçında İstanbulspor'u evinde 3-2 yenen Altay, 22 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak olan rövanş maçı öncesinde büyük avantaj sağladı. Final için dev bir adım atan siyah-beyazlıların futbolu da büyük umut verdi. Altay'ın üst üste 3. kez gol kralı olan futbolcusu Marco Paixao, dün İstanbulspor karşısında biri penaltıdan iki gol birden atarak takımına çok büyük bir katkı yaptı.