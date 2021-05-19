Altay finale yakın

TFF 1. Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında evinde İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Altay, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi avantajı eline aldı. İstanbul'da her türlü galibiyet ve beraberlikte adını finale yazdıracak siyah-beyazlılar, rakibine 1-0 ya da 2-1 yenilirse elenecek. İstanbulspor'un 90 dakikayı 3-2 kazanması durumunda uzatma dakikaları, skorun bu bölümde de değişmemesi halinde seri penaltı atışları finalisti belirleyecek. Normal sezonda deplasmanda 2-1, evinde 3-1 mağlup olduğu sarı-siyahlı takımı ilk kez dize getiren İzmir ekibi rövanşa umutlu çıkacak.

67'NCİ RANDEVU

PLAY-OFF Yarı Final ilk maçında İstanbulspor'u 3-2 yenerek rövanş için avantaj elde eden Altay, rakibiyle cumartesi günü 67. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 66 maçta Altay, sahadan 23 kez galip ayrıldı. 22 maç berabere bitti. İstanbulspor 22 müsabakayı kazandı.

DENİZLİ KAÇANLARA YANDI

Altay'ın başında çıktığı 3 maçta 3 galibiyet alan teknik direktör Mustafa Denizli, saha kenarında zaman zaman gergin anlar yaşadı. Farklı galip gelebilecekleri bir müsabakayı geride bıraktıklarını söyleyen Denizli, "Yediğimiz 2. gol bizi üzdü. Geriden gelip 3-2 öne geçsek farklı bir tabloyla karşılaşacaktık. Önümüzde oynayacağımız maçın 3 tane sonucu var. Bu 3 sonucun 2 tanesi bizim için yeterli. Rövanşa aynı duygularla hazırlanacağız" dedi.

PAİXAO BOS GEÇMİYOR

Altay formasıyla TFF 1. Lig'de üst üste 3'üncü kez gol kralı olan Marco Paixao, Play- Off'ta da rakiplerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün İstanbulspor filelerini biri penaltıdan olmak üzere 2 kez sarsan Portekizli golcü, toplam gol sayısını 24'e çıkardı. Marco Paixao, İzmir ekibindeki ilk yılında 29, ikinci sezonunda ise 22 gol kaydetmişti. Maçın henüz 2'nci dakikasında rakip ağları havalandıran Hollandalı Kappel ise 7 gole ulaştı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

18 yıllık Süper Lig hasretine son vermek isteyen Altay'da taraftarlar tek yürek. İstanbulspor maçında kontenjanlar dahilinde tribünde yerini aldı, siyah-beyazlılar, maç boyunca takımlarına destek verdi. Altaylılar, mücadele sonrası takımlarını alkışlayarak rövanş öncesi moral verdi. Taraftarlar, maç öncesi Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde kortej halinde takımlarını Bornova Stadı'na uğurlamıştı. Stadyum dışında bir çok taraftar da meşalelerle takımı karşıladı