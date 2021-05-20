Nefesler tutuldu

TFF 1. Lig'de Play-Off'ta İzmir fırtınası esiyor. Play- Off'ta yarı final ilk maçlarına çıkan iki İzmir ekibi Altay ve Altınordu sahalarında aldıkları galibiyetlerle Süper Lig'e dev bir adım attı. Normal sezonu 5. sırada tamamlayan Altay, yarı finaldeki rakibi İstanbulspor'u ilk maçında 3-2 yenerek çok önemli bir galibiyete imza attı. Siyah-beyazlılar, farkı kaçırdığı maçta avantajlı bir skor elde ederken, ikinci zafer ise Altınordu'dan geldi. Normal sezonda 6. sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, önceki gün İzmir'de Süper Lig'e direkt çıkan Adana Demir ve Giresun'un averajla gerisinde kalan güçlü rakibi Samsunspor ile karşılaştı.



RAKİP OLABİLİRLER

Nizamettin'in kırmızı kart görmesiyle son 6 dakikayı 10 kişi oynayan Altınordu, 90+4'te kaleci Erhan'ın penaltı kurtardığı maçı 1-0 önde kapatarak Altay'dan sonra İzmir'in yüzünü güldürdü.

22 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor ve Samsun önünde çok kritik rövanş maçlarına çıkacak olan Altay ve Altınordu, dev finale gözünü çevirdi. İki İzmir temsilcisi Altay ve Altınordu, rövanş maçlarında da başarılı olmaları halinde finalde birbirlerine rakip olacak. 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacak Play- Off finalinde Altay ve Altınordu'nun rakip olma olasılığı artarken, gerçekleşmesi halinde Süper Lig'de Göztepe'den sonra bir İzmir kulübünün daha kenti temsil etmesi kesinfarkı avan- tarak leşecek.



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