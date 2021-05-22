İki İzmir ekibi Play-Off yarı final rövanş maçında deplasmanda finale kalabilmek için terleyecek

TFF 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçlarında nefesler tutuldu. İki İzmir temsilcisi Altay ve Altınordu final için bugün deplasmanda mücadele edecekler. İlk maçında evinde İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Altay, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de İstanbulspor ile oynayacak. TRT Spor ve beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Altay'ın başında çıktığı 3 maçta 3 galibiyet elde eden teknik direktör Mustafa Denizli, siyahbeyazlı takımla bir zafer daha elde ederek İzmir temsilcisini finalist yapmayı hedefliyor. Deneyimli teknik adamın İzmir'de kazanan 11'i sahaya sürmesi bekleniyor. Altay'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

ALTINORDU İNANÇLI

Play-Off yarı finali ilk maçında evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu da rakibiyle finale yükselmek için kozlarını paylaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports HD 1'den yayınlanacak.

DENİZLİ: KAZANIP, FİNAL OYNAYACAGIZ

ALTAY Teknik Direktörü Mustafa Denizli, İstanbulspor'u bir kez daha yenerek adlarını finale yazdıracaklarını söyledi. Telafisi olmayan bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Denizli, "İnşallah Altay'ın Süper Lig hasretine inşallah son vereceğiz" dedi

EROĞLU: AVANTAJIMIZI KULLANMAK İSTİYORUZ

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ilk maçta Samsunspor'u 1-0 yendiklerini bu avantajı kullanmak istediklerini söyledi. Zor bir maçın kendilerini beklediğini açıklayan Eroğlu, "İlk maça göre daha iyi oynayacağız ve adımızı finale yazdıracağız" dedi.

ALTINORDU AVANTAJLI

GALİBİYET ve beraberliklerde tur atlayacak Altınordu, tek farklı gollü yenilgilerde de Samsunspor'u eleyecek. Karadeniz ekibi, 90 dakikada 1-0 üstünlük kurarsa, uzatma dakikaları oynanacak. Ek sürede skor değişmezse seri penaltılar finalisti belirleyecek.

Samsun temsilcisi 2 farklı galibiyetlerde finale kalacak. İzmir ekibinde ilk maçta kırmızı kart gören forvet Hüsamettin Yener, cezalı duruma düşmesi nedeniyle yarı final rövanşında görev alamayacak.

ALTAY'A BERABERLİK YETERLİ OLACAK

İ lk maçta evinde İstanbulspor'u 3-2 yenen Altay, rakibiyle berabere kalsa bile adını finale yazdıracak. İzmir ekibi, İstanbul temsilcisine 1-0 ya da 2-1 yenilirse havlu atacak. Ev sahibi ekibin 90 dakikayı 3-2 üstün bitirmesi halinde uzatma dakikaları oynanacak. Bu bölümde de skor değişmezse seri penaltı atışlarına geçilecek. Altay, 3 ve üstü gol atarsa, İstanbulspor tur atlamak için 2 farkla kazanmak zorunda kalacak

DENİZLİ'YE TORUN MORALİ

İSTANBULSPOR maçı öncesi son hazırlıklarını Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'nde yapan Altay'ı iki minik misafir şenlendirdi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Mustafa Denizli'nin torunları Kerem Ege ve Mustafa Cem'i konuk etti. Mustafa Denizli'nin büyük kızı Selin Denizli Burnaz'ın küçük oğlu Kerem ve büyük oğlu Mustafa, dedeleriyle yeşil sahada keyifli dakikalar geçirdi. Altaylı futbolcular da minik misafirlerle yakından ilgilenerek renkli görüntüler oluşturdu.