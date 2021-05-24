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Haberler Altay Ekmekçioğlu: Süper Lig’i hak ediyoruz

Ekmekçioğlu: ’i hak ediyoruz

Ekmekçioğlu: Süper Lig’i hak ediyoruz

24.5.2021

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, İstanbulspor'u yenerek adlarını finale yazdırdıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Ekmekçioğlu, "Her şey yeni başlıyor. Önümüzde çok güzel bir 90 dakika daha var. Aynı ciddiyetle hazırlanıp, turu atlayıp, Süper Lig'e çıkmayı kalpten diliyoruz. Büyük Altay Süper Lig'i hak eden bir takım. Bir İzmir takımının daha Süper Lig'de olması İzmir ve Türk futbolu adına da önemli bir değer olur. Büyük Altay Süper Ligi hak eden bir takım. 41 yıl boyunca Süper Lig'de var olmuş, Türkiye'nin Süper Lig'de en çok var olan 8 kulübün bir tanesi. O kültüre aşınayız.
Eski günlerimize dönmek istiyoruz. Bütün camiamızla, taraftarlarımıza bunu istiyoruz.
İnan hangisi bizim için hayırlısı olacaksa onu görmek isteriz" diye konuştu.

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