İzmir’de süper heyecan

TFF 1. Lig'de Play-Off yarı finaldeki rakiplerini eleyen iki İzmir ekibi Altay ve Altınordu'nun Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Play-Off finalinde eşleşmesi İzmirli futbolseverlerin yüzünü güldürdü. Play-Off başladığından beri her İzmirli'nin kurduğu final hayali gerçek olurken ilk kez kentin iki takımı finalde rakip oldu.

Göztepe'den sonra Süper Lig'e yeni sezonda bir temsilci daha göndermesi kesinleşen İzmir, 18 yıl sonra Süper Lig'de iki takımla mücadele etme hakkı kazandı. İzmir'de 1914 yılında kurulan 107 yaşındaki Altay finali kazanması halinde 18 yıl sonra, 1923'te kurulan 97 yaşındaki Altınordu ise 51 yıl sonra Süper Lig'e dönecek. En son 2002-2003 sezonunda Göztepe ve Altay, Süper Lig'de İzmir'i iki takımla temsil etmişti.





FİNAL MAÇI İSTANBUL'DA

Statüye göre tarafsız sahada oynanması gereken Play-Off finaline iki İzmir temsilcisinin kalması nedeniyle kamuoyunda Çarşamba günü yapılacak finalin İzmir'de oynanması görüşü oluştu. Son olarak Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapan Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın zeminin bakıma alınması nedeniyle finalin bu stadyumda oynanamaya zcağı öğrenildi. İki takımın da normal sezonda maçlarını Bornava Stadı'nda oynaması taraftarsız olacak finalin bu statta yapılm ası beklentisini artırıyor. Ancak futbol federasyonu dün son noktayı koydu.

Federasyon Play-Off finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılmasına karar verdi. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.





KÜLLERİNDEN DOĞDULAR

Altay ve Altınordu son yıllarda yakaladıkları çıkışla yeniden Süper Lig'in kapısına dayandı. Süper Lig'de 2003'te küme düştükten sonra 2011'de 1. Lig'de, 2015'te ise 2.

Lig'de küme düşerek tarihinde ilk kez 3. Lig'e kadar gerileyen Altay'ın eski günlerine dönmesine bir adım kaldı. Süper Lig'de 41 sezon yer alan siyah-beyazlılar, daha önce 5 kez başarısız olduğu 1. Lig Play-Off'ta bu defa gülen taraf olmak istiyor. En son 1969-1970'te yer aldığı Süper Lig'de toplam 10 sezon boy gösteren, 1996-2003 yılları arasında amatör kümede mücadele eden Altınordu, bir takımın tamamı yerli ve genç oyuncularına şans vererek başarılı olabileceğini gösterdi.



KARŞIYAKA İKİ TAKIMI KUTLADI

KARŞIYAKA, 1. Lig'de finale kalan İzmir ekiplerine başarı diledi. Yeşil-kırmızlılılar, "İzmir kazandı" başlığıyla yapılan paylaşımda, "TFF 1. Lig Play-Off'larında finale yükselmeyi başaran İzmir ekipleri Altay ve Altınordu'yu tebrik ediyoruz. Mücadeleniz ile şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiğiniz için ayrıca teşekkürler. Finalde sonuç ne olursa olsun, İzmir şimdiden kazandı. Her iki kulübümüze sezonun son 90 dakikasında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.



PAİXAO DURDU DENİZ VURDU

ALTAY, yarı final ilk maçında evinde 3-2 mağlup ettiği İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yenerek adını finale yazdırırken, Portekizli gol kralı Marco Paixao'nun yerine 76. dakikada oyuna dahil olan Deniz Kadah, siyah-beyazlı ekibe galibiyeti ve turu getirdi. Devre arasında tranfser olduğu siyah-beyazlı takımda 4. golünü kaydeden gurbetçi santrfor büyük sevinç yaşadı.



MİNİ YORUM

KAYBEDEN OLMAYACAK

İzmir'e Süper Lig'de bir takım daha gereki-yordu. Göztepe yerini aldı. Şimdi ikinci bir kulüp daha yerini alacak. Her şeyden önemlisi artık bu takımda kazanmayacak veya kaybetmeyecek. Kazanan İzmir olacak. Hem Altay'ı hem de Altı-nordu'yu alkışlıyorum. Çünkü oynadıkları futbolla-rıyla bu finali hak ettiler. Artık sıra İzmir sınavında. Mustafa Denizli Altay için çok önemli bir teknik adam. Ama Hüseyin Eroğlu da istikrarıyla bu takı-mın buraya gelmesinin baş mimarlarından. Çok güzel bir final olacak bundan eminim. Kazanını ve kaybedeni alkışlayacağız. Dediğim gibi sonuç-ta kaybeden yok İzmir kazanacak. Ben Altay takımında Kappel ve Marco Paşa ile Altınordu'da Ahmet İlhan, Metehan ve Enis Destan finale adını yazdıracak oyuncular olacaktır. Nefesleri kesecek bir İzmir finali bizi bekliyor.



Hayri ÜLGEN