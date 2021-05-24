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Haberler Altay Mustafa Denizli fire vermedi

fire vermedi

Altay’a 38 yıl sonra bu kez teknik direktör olarakdönen tecrübeli teknik adam, İzmir ekibinin başındaçıktığı 4 maçı da kazandı, önemli zaferlere imza attı.

Mustafa Denizli fire vermedi

24.5.2021

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'a bu sezonun son haftalarında 38 yıl sonra teknik adam olarak dönen Mustafa Denizli, Süper Lig yarışında siyah-beyazlı takımın başında 4'te 4 yaptı. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala göreve gelen tecrübeli teknik adam Ümraniyespor (D) ve Bandırmaspor galibiyetlerinin ardından yarı finalde İstanbulspor karşısında iki önemli zafere imza attı. Süper Lig'e çıkmak için Play-Off finalinde Altınordu ile mücadele edeceklerini belirten Mustafa Denizli, "Benim adıma Altay'ın Süper Lig'e geri dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk. Ben teknik konulara fazla girmek istemiyorum. Geriye dönüp baktığım zaman şu an görev yaptığım camia benim hayatımın dörtte birinden fazlasını geçirdiğim bir camia. Teknik adam olarak da görev yaptım. Bunlar benim için övünç sayfalarıdır" dedi.

BU BİR GÖREV EMRİYDİ
Altay'ın üzerindeki etkisinin çok olduğunu vurgulayan Denizli şöyle devam etti:
"Altay bana transfer teklifi ile gelemez. Bana transfer çağrısı yapamaz. Ancak beni görev emri olarak davet eder. Bu bir görev emriydi. Çok acil işlerimi dahil her şeyi yüz üstü bıraktım. Şimdi rakibimiz Altınordu.
Bu iki takımdan hangisi Süper Lig'e çıkarsa fark etmez."

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