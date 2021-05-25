Türkiye’nin gözü İzmir finalinde

TFF 1. Ligi'nde yarın İstanbul'da Altay ve Altınordu arasındaki dev final sadece İzmir'in değil tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Olimpiyat Stadı'nda onanacak dev randevuda hangi İzmir takımının mutlu sona ulaşacağı merakla beklenirken sosyal medyadan karşılaşmaya yönelik yapılan paylaşımlar ve tahminler de dikkat çekiyor. Bu sezon sergiledikleri performansla alkışlanan iki ekip çalışmalarını tam gaz sürdürürken mücadele tam taktik savaşı şeklinde geçecek. İki takımın finale son yarı final rövanş maçına benzer bir oyun kurgusu ile sahaya çıkması beklenirken Süper Lig vizesi alacak ekip kasasını da dolduracak.



KASALARI DA DOLACAK

2020-21 sezonunda kulüplere katılım payı olarak 36 milyon TL'lik ödeme yapan Türkiye Futbol Federasyonu, ayakbastı parası olarak lige yeni çıkan takımlara sezon başında 18'er milyon TL ödemişti. Toplam borcu 88 milyon TL olarak açıklanan Altay, bu sezon yaptığı ciddi yatırımın karşılığını Süper Lig'e çıkarak alıp rahatlamak isterken, altyapısından yetişen oyuncuları satan Altınordu'nun ciddi bir borcu bulunmuyor.

Bu arada TFF Başkanı Nihat Özdemir finalin İstanbul'a alınması ile ilgili konuştu. Özdemir, "Finali İzmir'de yapmayı düşündük.

Bu maç için tek uygun yer Göztepe'nin stadıydı. Bu stat bakıma alınmış. Orada oynanmayacağı için iki takım yöneticileriyle de konuşarak İstanbul'da oynanmasına karar verdik. Daha güvenli bir ortam olacak. Bir anlamıyla teknik heyetlerin tak- lanan miktar seyirci alacağız" dedi.



KRAL'IN SÜPER LİG HAYALİ

Altay formasıyla son 3 sezonda TFF 1'inci Lig'de gol kralı olan Marco Paixao, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'e çıkma hayaline ulaşmak istiyor. Attığı birbirinden nefis gollere rağmen ilk 2 sezonunda takımıyla Play-Off'a kalmayı başaramayan Portekizli gol makinası bu kez hedefe ulaşmak istiyor. Altay'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Paixao, İzmir ekibiyle Süper Lig'de gollerine devam etmek istiyor. Paixao, ilk yılında 29, ikinci sezonunda 22, bu sezon da Play-Off'lar dahil 24 gol kaydetti.



BURAK INCE'YE HÜCUM

ALTINORDU'DA genç orta saha oyuncusu Burak İnce'ye dev kulüpler talip oldu. Manisaspor'da futbola başlayıp, Altınordu'da profesyonel olan 17 yaşındaki yıldız adayını Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği belirtildi. Avrupa kulüplerinin de radarında olan Burak'la Almanya'dan 7, İspanya'dan 4, İtalya'dan ise 3 kulübün ilgilendiği öğrenildi. İtalya Serie B ekibi Monza'nın da Burak'ı isteyen kulüplerden biri olduğu biliniyordu. Ümit Milli Takım'da da forma giyen sol ayaklı genç yetenek bu sezon Altınordu formasıyla ligde 5, kupada 1 olmak üzere 6 kez rakip fileleri sarstı.