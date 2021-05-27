5 yılda zirveye

TFF 1. Lig Play-Off finalinde bir diğer İzmir ekibi Altınordu'yu 1-0 yenerek 18 yıl sonra yeniden Süper Lig'e çıkan Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlıların tarihine damga vurdu. 2016-2017 sezonunda İzmir ekibinin 3. Lig'deyken daha 27 yaşındayken başına geçen Ekmekçioğlu, o sezon takımı şampiyon yaparak 2. Lig'e çıkardı. Bir yıl sonra da yani 2017-2018 sezonunda 2.

Lig'de takımını hedefe ulaştıran genç başkan, 5 yıllık görevi sürecinde Altay camiasına en büyük sevinci yaşattı. Altay, Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e adını yazdıran 3. takım oldu.



BU KEZ İSTANBUL'DA BİLETİ ALDI

En son 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de yer alan siyah-beyazlılar, 6. kez mücadele ettiği Play-Off'ta ilk kez Süper Lig vizesi aldı. İzmir temsilcisi 1983-1984'te Coşkun Süer, 1990-1991'de Behiç Funda ve 2001-2002'de Reha Kapsal'ın ardından 2020-2021 sezonunda da son 2 maçta göreve gelen Mustafa Denizli yönetiminde 4. kez Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Siyahbeyazlılar daha önce Ankara'da oynadığı 2 finalde 2005-2006'da Sakaryaspor'a, 2006-2007'de ise Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig biletini kaptırmıştı. Altay, 2009-2010'da yine Olimpiyat Stadı'nda Play-Off yükselme grubunda Konyaspor'a yenilerek 2. olarak hedefe ulaşamamıştı.





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI GELDİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdogan, Altay-Altınordu karşılaşması sonrası sosyal medya hebasından Süper Lige çıkan takımları tebrik etti. Adana Demirspor ve Giresunspor direkt olarak çıkarken, Altay da Play-Off'tan Süper Lig'e yükseldi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile Play-Off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



TARAFTARLAR COŞTU

Altay taraftarları 18 yıl sonra yeniden Süper Lig'e çıkılması üzerine sokaklara döküldü. Sokağa çıkma yasağına rağmen siyah-beyazlı taraftarlar Gündoğdu Meydanı'nı doldurarak şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı. Siyahbeyazlılar, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatırken, taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.