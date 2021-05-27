Ağlatan şampiyonluk

Altay'ın, Altınordu karşısında elde ettiği müthiş zafer sonrası son düdükle birlikte büyük coşku yaşandı. Futbolcu olarak görev yaptığı kulübe 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli gözyaşlarını maç sonrasında tutamadı. Futbolcular ile sarmaş dolaş olan teknik adam gözyaşlarını tutamadı. Oyuncular, Denizli'yi omuzlarına alarak Play-Off şampiyonluğunu doyasıya kutladılar. Bu zafer "Büyük Mustafa" lakabıyla anılan Mustafa Denizli'nin kariyerindeki en anlamlı zafer olarak da tarihe geçti. Karşılaşma sonrası Başkan Özgür Ekmekçioğlu ise "Olağanüstü duygular yaşıyorum. Biz burada bir hikaye yazdık. 38 yıl sonra hocamızı davet ettik.

Bu şampiyonluğun Mustafa Hoca ile gelmesi de bizim için çok anlamlı. Mustafa Hocamız buranın bir parçası. Çok Büyük bir cesaretle geldi, görevini yaptı" dedi.



"ÖMRÜME ÖMÜR KATTI"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, mücadelenin ardından konuşmakta zorlandı ve zaferle ilgili "Ömrüme ömür kattı. Ben çok yaşadım bu şampiyonlukları ama bu çok farklı bir şey. Duygularımı tarif edemem. Bütün gençliğim burada geçmiş. Altay önünde 'Büyük' ismi olan tek kulüp. Büyük Mustafa olarak ayrılmıştım.

Çok ama çok mutluyum" dedi.



250'ŞER TARAFTAR KARŞILAŞMAYI İZLEDİ

Altınordu ile Altay arasında oynanan Play-Off final maçını iki takımın 250'şer taraftarı tribünden izledi. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında seyircisi oynanan müsabakaya sadece iki kulüpten 250'şer davetli alındı. Karşılaşma öncesinde stat hoparlörlerinden korona virüs önlemleriyle ilgili sık sık hatırlatmalarda bulunuldu. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve İZVAK Başkanı Ali Erten Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakayı takip etti.



4 ŞİŞE SERUM VE 3 İĞNEYLE MAÇA ÇIKTI

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, hasta haliyle final maçına çıktı. Denizli, "Müthiş bir soğuk algınlığım var. Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım. Çok ağır bir üşütme geçirdim. Buna rağmen ayakta kalmaya çalıştım ve kaldım" dedi.