Kaleci: Adam Stachowiak, Cihan Topaloğlu, Ozan Özenç, Eren Karataş, Savunma: Bekay Sülüngöz, Murat Akca, İbrahim Öztürk, Çağlar Birinci, Özgür Özkaya, Mehmet Erdem Uğurlu, Yusuf Tekin, Tolga Ünlü, Cebrail Karayel, Rıdvan Şimşek, Orta Saha: Khaly Thiam, Andre Poko, Jasmin Scuk, Zeki Yıldırım, Marcio Mossoro, Erhan Çelenk, Ziya Alkurt, Eren Erdoğan, Adrien Regattin, Leandro Kappel, Forvet: Marco Paixao, Deniz Kadah, Kazımcan Karataş.
Altay Süper Lig’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.