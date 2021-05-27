Hasret sona erdi

TFF 1. Lig Play-Off finalinde iki İzmir takımın mücadele ettiği karşılaşmada Altay, Altınordu'yu 1-0 yenerek 18 yıl sonra Süper Lig'e çıktı. İki takım da maçta iyi başladı.

12. dakikada Murat'ın ceza sahası içinde düşmesiyle topu önünde bulan Ahmet İlhan'ın şutunda Altay kalecisi Cihan gol izni vermedi. 19. dakikada Ziya'nın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan dışarıya çıktı. 25'te Poko'nun sağdan orta şut karışımı vuruşunda kaleci Erhan son anda topu çıkardı. Altınordu rahat bir nefes aldı. 39. dakikada Sinan'ın kafa şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.





GOLCÜ PAİXAO ZAFERE TAŞIDI

61'de Kappel'in soldan ortasında Thiam'dan önce Recep topu kafayla kornere atarak tehlikeyi önledi. 66'da Paixao, kafayla topu Erhan'a indirdi. Erhan mutlak bir golü kaçırdı. 68'de Mehmet Erdem'in soldan sert otasında Paixao'nun şutu üst direkte patladı. 86'da Ahmet İlhan'ın kafa şutunda kaleci Cihan güçlükle çıkardı. 89'da Kappel'in sağdan ortasında Erhan kafayla çıkardı, Paixao dokundu: 0-1. 90+2'de ani gelişen Altay atağında topla buluşan Portekizli golcü Paixao'nun şutunu kaleci Erhan güçlükle çıkardı. Altay, karşılaşmayı 1-0 kazanarak mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar maçtan sonra büyük sevinç yaşarken, Altınordu cephesinde ise büyük üzüntü vardı.