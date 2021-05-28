18 yıl sonra iki takım Süper Lig’de

ALTAY'IN Süper Lig'e yükselmesiyle beraber önümüzdeki sezon İzmir, iki takımla Süper Lig'de boy gösterecek. Son olarak 18 yıl önce Altay ve Göztepe, birlikte Süper Lig'de yer almıştı. Son olarak 2002- 2003 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Altay, söz konusu sezonda bir diğer İzmir takımı olan Göztepe ile beraber ligden düşmüştü. 18 yıl aranın ardından Süper Lig'de boy gösterecek olan siyah-beyazlılar aynı zamanda İzmir adına da bir seriyi sonlandırmış oldu. Son 4 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, İzmir'in ligdeki tek temsilcisi konumundaydı. Ancak Altay'ın da Süper Lig'e yükselmesiyle beraber 2021- 2022 sezonunda İzmir'i temsil edecek takım sayısı ikiye yükselmiş oldu.

SÜPER LİG'E YENİ STAT

ALTAY, Süper Lig'e dönüşünü Alsancak Stadı'yla taçlandırmak istiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeniden yapılan stadın inşaatının yeni sezonda bitmesi planlanıyor. Yıkılmadan önce stadın son kiracısı konumunda olan Altay, tahsis için finaldeki rakibi Altınordu'yla çekişme yaşarken, Altaylılar, stada Denizli'nin isminin verileceğini düşünüyor.