40’lık kaptan kupayı kaldırdı

ALTAY'IN haziran ayında 40 yaşını devirecek kaptanı İbrahim Öztürk, müthiş kariyerini Play-Off şampiyonluğuyla taçlandırdı. Daha önce 2010'da Bursaspor'la şampiyon olan Türkiye profesyonel liglerinin en yaşlı futbolcusu, vitrine çıkıp yıllar sonra döndüğü Altay'da 2018'deki 2'nci Lig şampiyonluğunun ardından en anlamlı kupayı da kaldırdı.

SİYASİLER KUCAKLASTI

ALTINORDU-ALTAY finalinin bitiş düdüğüyle birlikte farklı partilerde yer alan İzmirli siyasilerin sahaya inip bu sevince ortak olarak kucaklaşması gözlerden kaçmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Altay'ı yayınladığı bir mesajla tebrik eden ilk isim oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finali protokol tribününden takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in birbirlerine sarılması takdir topladı. Sporda kentin yaşadığı bu başarıya ortak olan iki siyasinin örnek hareketi alkışlandı.

KULÜPLERDEN TEBRİK YAGDI

ALTAY'IN Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte başta Süper Lig'in 3 büyükleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere pek çok Anadolu kulübü siyah-beyazlılar için tebrik mesajları yayınladı. Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ve birçok ünlü isim de Altay'ı kutlayanlar arasında yer aldı.