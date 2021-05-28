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bayramı

Play-Off Finali’nde ’yu yenip ’e çıkan siyah-beyazlıları havaalanında onlarca taraftarı karşıladı

Altay bayramı

28.5.2021

İSTANBUL'DA önceki akşam oynanan TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek, 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Altay kafilesi, İzmir'de coşkuyla karşıladı.

Maç gecesi saat 02.30'da Adnan Menderes Havalimanı'na inen siyah-beyazlı kafileyi, onlarca taraftarı bağrına bastı. Kafileyi taşıyan uçağın sabaha karşı İzmir'e gelmesiyle havalimanında coşku seli yaşandı.

Siyah-beyazlı futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, 'Şampiyon Altay' tezahüratları ile takımın lehine sloganlar attı. Sokağa çıkma yasağına rağmen İzmir'de sokaklara dökülen taraftarlar, Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Altaylılar meşalelerle geceyi aydınlattı.

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