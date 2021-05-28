Ekmekçioğlu’ndan tarihi başarı geldi

ALTAY'DA başkanlık koltuğuna 2016 yılında henüz 27 yaşındayken oturan Özgür Ekmekçioğlu, 5 yılda siyah-beyazlı kulübü 3'üncü Lig'den Süper Lig'e taşıdı. Ekmekçioğlu göreve gelmeden önce borçları nedeniyle transfer yasağı bulunan ve genç ağırlıklı kadrosuyla mücadele ettiği 2015-16 sezonunu 3'üncü Lig'de düşme hattının 3 puan üzerinde tamamlayan siyah-beyazlılar, genç başkanın önderliğinde 2016-17'de transfer tahtasını açıp Play- Off'tan 2'nci Lig'e yükseldi. 2017-18'de 2'nci Lig'de şampiyon olarak 7 yıl sonra 1'inci Lig'e dönen Altay, ligdeki üçüncü sezonunda 18 yıllık Süper Lig özlemine son verdi. Altay, 31 yaşındaki Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlığında 3 kupa kazandı.

DİĞER