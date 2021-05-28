Gol kralı taraftarı üzmedi üçlü çektirdi

PORTEKİZLİ gol kralı Marco Paixao, taraftarlara üçlü çektirdi. Son 3 sezonda gol kralı olan ve finalde Altınordu filelerini 89'uncu dakikada sarsarak Altay'ın Süper Lig'e çıkmasında başrolü oynayan Paixao, özçekim yapmak isteyen taraftarları da kırmadı.

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