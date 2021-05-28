Hayatımın zaferi

İzmir'in köklü ekibi Altay 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmanın haklı mutluluğunu yaşarken, teknik direktör Mustafa Denizli için şampiyonluğun çok farklı bir anlamı vardı. Altyapısından yetiştiği Altay ile özdeşleşen 'Büyük Mustafa' lakaplı Mustafa Denizli, son 5 maç kala başına geçtiği İzmir ekibini Süper Lig'e çıkarmanın mutluluğunu yaşadı. Denizli, 18 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası Yeni Asır Gazetesi'ne çok önemli açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde 4 şampiyonluk ve sayısız kupa kazandığını ifade eden 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Hiç bu kadar mutlu olmadım" dedi. Denizli, "Altay'a dönüp böyle bir gün yaşamak çok değerli. Değerli camialarda şampiyonluklar yaşadım. Ancak doğup büyüdüğüm bugünlere gelmemde en büyük emeği olan ve hemen hemen gençliğimin tamamının geçtiği bu camiada, Altay'ın başında teknik adam olarak yaşadıklarım çok farklı duygular hissettirdi, yaşattı. Kariyerimin en büyük, en güzel, en anlamlı finalini kazandım" diye konuştu.

YUVAM BURASI

Altay ile sözleşmesi biten Denizli, Süper Lig'de takımın başında olacakmısınız?" sorusuna ise "Şu an bu güzellliği yaşamak istiyorum. Bu camia, bu çocuklar inandı ve bu mutluluğu hep beraber yaşadık. 'Sana ihtiyaç var, gel' dediklerinde benim koşarak koşulsuz geleceğim bir yuvam burası" diye konuştu.

SEDYEDE SAHAYA ÇIKARDIM

ALTINORDU ile oynanan final maçının oynandığı gün hasta olmasına rağmen büyük fedakarlık yapan Mustafa Denizli, "Maça 4 tane serum, 3 tane iğneyle çıktım. Ancak bu maça sedye üstünde bile çıkmaya hazırdım. Maça dakikalar kala tedavi sonlandı. Uzatmaya gitse belki de zorlanacaktım, ama ölsem sahnayı terk etmeden bu finali alacaktım" dedi.

DENİZLİ FAKTÖRÜ

ALTAY'IN Play-Off şampiyonluğunda teknik direktör Mustafa Denizli'nin de payı büyük oldu. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun normal sezonun bitimine 2 hafta kala göreve davet ettiği Türk futbolunun en tanınmış teknik adamlarından Mustafa Denizli ücret talep etmeden, "Camiama olan gönül borcumu ödemeye hazırım" diyerek 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik adam olarak döndü. 5'te 5 yaparak hedefe ulaşan Denizli, bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapan tek teknik adam olan Denizli, 2012-13'te Rizespor'u ilk 2'den Süper Lig'e taşımıştı. Denizli, A Milli Takım'a 2000 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final, G.Saray'a Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynatmıştı.

41 YILLIK ÖZLEM

ALTAY Spor Kulübü'nde 18 sene aralıksız siyah-beyazlı formayı giyen Mustafa Denizli, 41 yıl sonra Süper Lig ekibiyle zafer yaşadı. İzmir'in Çeşme ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Denizli, henüz 16 yaşındayken Altay Spor Kulübü'nde profesyonel sözleşmeye imza attı. Mustafa Denizli'nin 1965 yılında siyah-beyazlı kulübe attığı bu imza Türk spor tarihinin en önemli figürlerinden birisinin de doğuşu anlamına geliyordu. Kariyeri boyunca Altay forması ile 121 gol kaydeden "Büyük" lakaplı Mustafa Denizli, bu dönemde özellikle kornerden attığı gollerle adından bahsettirmişti. Altay'da futbolcu olarak son kupasını 1980'de kazanan Denizli, Altay'ı Süper Lig'e çıkarıp bundan 41 yıl sonra bu kez teknik adam olarak siyah-beyazlı kulüple bir şampiyonluk daha yaşadı.

MÜTHİŞ KARİYER

DENİZLİ kariyeri boyunca Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kocaeli, Manisaspor, Kasımpaşa, Eskişehirspor ve Rizespor, Aachen, Piroozi, Tractor, Pas Tahran ve Persepolis ile Lankeran'ın başında yer aldı.

KOLEKSİYONER MERT NOBREMERT

ALTAY'DA Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak çalışan Mert Nobre, adeta kupa koleksiyoneri oldu. Türk vatandaşlığına geçen Brezilyalı Nobre, Süper Lig'deki futbolculuk döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş, 1'inci Lig'de ise Kayserispor, BŞB Erzurumspor ve Gençlerbirliği'nde şampiyonluk yaşamıştı. Genç antrenör, "Bir kupa daha kazandığım için Allah'ıma şükür. Mustafa Hocama teşekkür ederim. Bu kısa sürede kendisinden çok şey öğrendim" dedi.

FATİH ŞENDİL