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Haberler Altay Burak Sekin’in kupa sevinci

Burak Sekin’in kupa sevinci

Burak Sekin’in kupa sevinci

29.5.2021

ALTAY altyapısında forma giyen Şehit Polis Fethi Sekin'in genç milli futbolcu oğlu Burak Tolunay, Altınordu ile Altay arasında İstanbul'da oynanan Play- Off finalinin heyecanını tribünden yaşadı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun misafiri olarak altyapı direktörü Mahmut Gözüaçık ile birlikte Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali izleyen Burak Sekin, son düdüğün ardından kupa sevincine ortak oldu.

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