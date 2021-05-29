Burak Sekin’in kupa sevinci

ALTAY altyapısında forma giyen Şehit Polis Fethi Sekin'in genç milli futbolcu oğlu Burak Tolunay, Altınordu ile Altay arasında İstanbul'da oynanan Play- Off finalinin heyecanını tribünden yaşadı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun misafiri olarak altyapı direktörü Mahmut Gözüaçık ile birlikte Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali izleyen Burak Sekin, son düdüğün ardından kupa sevincine ortak oldu.