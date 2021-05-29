Erhan ile yola devam

ALTAY'DA sol kanat Erhan Çelenk sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Siyah-beyazlı yönetim İstanbulspor'la deplasmanda oynanan Play- Off yarı final maçı öncesi Erhan'la masaya oturup yeniden el sıkıştı. Altay formasıyla kariyerindeki 7. şampiyonluğu elde eden tecrübeli futbolcu bu sezon 7 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi. Altınordu ile oynanan final maçının ikinci yarısında oyuna giren Erhan, son asistini kendisi gibi ikinci 45'te oyuna alınan Marco Paixao'ya yaptı.