İlaç gibi gelecek

SÜPER Lig'e 18 yıl sonra geri dönen Altay, mali anlamda da büyük bir rahatlama yaşayacak.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu son olarak kulübün borcunun 88 milyon TL olduğunu açıklamıştı.

Süper Lig'de yeni sezonda 18 milyon TL ayak bastı parası alacak siyah-beyazlılar,TFF'den sezon boyunca 36 milyon TL gelir elde edecek. Altay'ın yıllık geliri en az 60 milyon TL olacak.