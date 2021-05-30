Altay’ın içi rahat

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da 18 futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi yönetimin elini kolaylaştıracak. Siyah-beyazlılar, ilk olarak Erhan Çelenk ile sözleşme yenilerken, kaleci Cihan, sağ bek Tolga ve Cebrail, stoper Murat, Berkay, Gençer ve Lokman, sol bek Mehmet Erdem ve Özgür, ön libero Scuk ve Thiam, orta saha oyuncusu Mossoro ve Zeki, sağ kanat Kappel, sol kanat Erhan, Ziya ve İlhan ile forvet Paixao'nun kontratları sürüyor.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin göreve gelir gelmez kadro dışı bıraktığı Gençer, Lokman ve İlhan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Altay yönetimi göreve devam etmesi beklenen Mustafa Denizli'nin raporuna göre hareket edecek.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

İzmir temilcisinde 11 futbolcunun mukavelesi ise sona erdi. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan gurbetçi sol kanat Abdullah Aydın ile Fraport-Tav Antalyaspor'dan kiralanan ön libero Harun kulüplerine döndü. Altay'da kaleci Stackhowiak, forvet arkası Regattin, ön libero Poko, sol bek Çağlar, forvet Deniz Kadah, stoper İbrahim Öztürk, kaleci Ozan Evrim, sağ bek Rıdvan ve orta saha oyuncusu Yekta'nın sözleşme süreleri bitti. Yekta da kadro dışı kalan isimler arasındaydı. Siyah-beyazlıların Regattin, Poko ve Deniz Kadah'la yeniden anlaşması bekleniyor.

SAMPİYONLUGU DOYASIYA KUTLUYORLAR

TFF 1. Lig'de İstanbul'da oynanan Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Altay, elde ettiği zaferi taraftarıyla kutladı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Mustafa Denizli ve futbolcuların aileleriyle katıldığı kutlamalar Alsancak Stadı önünde başladı. Üstü açık otobüsle taraftarını selamlayan Altay, kupa eşliğinde büyük coşku yaşadı.

Altaylı taraftarlar, "Alsancak Altay'ındır" tezahüratları yaptı. İzmir Büyükşehir Bandosu eşliğinde Kordon Boyu'nda İzmirlilerin alkışlarıyla tur atan siyah-beyazlılar, Gündoğdu Meydanı'nda kutlamalara devam etti.

BAŞKAN ÜÇLÜ ÇEKTİ

BAŞKAN Özgür Ekmekçioğlu, taraftarların isteği üzerine "üçlü" çektirirken, teknik direktör Mustafa Denizli de kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları selamladı. Altaylılar, meşaleler yakıp, "Şampiyon Altay" tezahüratlarıyla renkli görüntüler oluşturdu.