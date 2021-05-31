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Haberler Altay Özgür’e kupa morali

Özgür’e kupa morali

16. haftadaki Ümraniye maçında sakatlanan ve sezonu kapatan sol bek kupa ile kendine geldi

Özgür’e kupa morali

31.5.2021

Altay'da sakatlık nedeniyle sezonu erken tamamlayan Özgür Özkaya, siyah-beyazlı takımın hedefe ulaşmasıyla moral buldu. Altay'ın 1'inci Lig'e döndüğü 2018-19 sezonunda transfer edilen ve takım kaptanlığını üstlenen tecrübeli sol bek, sezonunun 16'ncı haftasında İzmir'de oynanan Ümraniyespor maçında sol ön çapraz bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olarak sezonu kapatmıştı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Play-Off finali maçını tribünden izleyen 32 yaşındaki futbolcu, 1-0'lık zafer sonrası takım arkadaşlarıyla birlikte şampiyonluğu sahada kutladı. tecrübeli savunma oyuncusu İzmir'de üstü açık otobüsle yapılan şampiyonluk turuna da katılıp sevince ortak oldu. Özgür Özkaya'nın takımı ile 1 yıl sözleşmesi bulunuyor.

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