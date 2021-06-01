Altay’da b planı Nobre

Süper Lig'de 18 yıl sonra mücadele edeceği 2021- 2022 sezonu öncesi göreve devam edip etmeme kararını teknik direktör Mustafa Denizli'ye bırakan Altay'da tecrübeli teknik adamın kulüpte sportif direktörlük veya başka bir görev üstlenmesi halinde antrenör Mert Nobre'nin dümene geçebileceği öğrenildi. Geçen sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin başında ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre, ilk 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldıktan sonra Kasım ayında Başkent temsilcisiyle yollarını ayırmıştı.

Altay'da normal sezonun bitimine 2 hafta kala Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak göreve başlayan 40 yaşındaki Brezilya asıllı Türk çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekibin 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.



ÇOK İYİ DENEYİM KAZANDI

Daha önce Mehmet Altıparmak'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak Akhisarspor ve Hatayspor'da görev yapan Mert Nobre, Hatay temsilcisiyle de önceki sezon şampiyon olarak takımın Süper Lig'e yükselme başarısına ortak olmuştu.



TRABZONSPOR'DAN DİABATE'Yİ İSTEDİLER

Süper Lig'in yeni ekibi Altay, geçen sezon Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Trabzonspor'un oyuncusu Fousseini Diabateyi istedi.

Karadeniz ekibinin teknik direktörü Abdullah Avcı'nın göreve geldikten sonra kadro dışı bıraktığı isimlerden biri olan Fousseini Diabate, kiralık yollandığı Göztepe'de iyi bir performans gösterdi. Ancak Avcı'yı etkileyemedi. 25 yaşındaki Malili oyuncunun menajerinden teklif getirmesi istendi. Altay'ın da Diabete'ye talip olduğu ifade edildi. Görüşmelere başlandığı açıklandı.



KALECİ CİHAN İLE SÖZLEŞME UZATILDI

ALTAY'DA kaleci Cihan Topaloğlu'nun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Siyah-beyazlı takımın Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan 29 yaşındaki file bekçisi son 2 sezonda İzmir ekibinde görev aldı. Her iki sezona da yedek kaleci olarak başlayan Cihan, ligin ilerleyen haftalarında eldivenleri eline geçirdi. İzmir ekibinde son olarak devre arasında transfer edilen Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak, Cihan'dan formayı kapmayı başaramadı. Altay'da sol kanat Erhan Çelenk nikah tazeledi.Altay'da Tolga, Cebrail, Murat, Berkay, Gençer, Lokman, Mehmet Erdem, Özgür, Scuk, Thiam, Mossoro, Zeki, Kappel, Erhan, Ziya ve İlhan'ın kontratları devam ediyor.