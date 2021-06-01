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Haberler Altay Altay'da Poko kalacak

Altay'da Poko kalacak

ekiplerinden Altay, iç transferde ile yeniden anlaşmak için kolları sıvadı. Altay'da kaleci Stackhowiak, Regattin, gibi isimlerin de sözleşmeleri sona erdi.

Altay'da Poko kalacak
DHA

01.06.2021, 14:23

Geçen sezon Göztepe'den ayrıldıktan sonra devre arasında siyah-beyazlı kulüple el sıkışan Gabonlu ön liberoyu özellikle ligin son bölümünde sergilediği performansla kalitesini kanıtladı.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin sözleşmesi sona eren Poko'nun takımda tutulması yönünde rapor verdiği, yönetimin de deneyimli teknik adamla aynı görüşte olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de 3'ü Play-Off olmak üzere 6 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcunun da İzmir'de mutlu olduğu ve yuvada kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Altay'da kaleci Stackhowiak, Regattin, Deniz Kadah gibi isimlerin de sözleşmeleri sona erdi.

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