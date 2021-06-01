  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Marco Paixao kalıyor

kalıyor

Marco Paixao kalıyor

1.6.2021

Altay'da sözleşmesi süren gol kralı Paixao'nun da İzmir ekibiyle yola devam edeceği ifade edildi. İzmir temsilcisinde 3 kez gol kralı olan, final maçında attığı golle takımının 18 yıllık Süper Lig hasretine son veren Portekizli tecrübeli golcünün futbolu siyah-beyazlılarda bırakmak istediği belirtildi. Paixao, "Müthiş bir sezon geçirdik. Takım arkadaşlarımızla birlikte Altay'ı hedefe ulaştırdık. Yeni sezonda da yeni ligde başarılı olacağız. İzmir'i ve Altay'ı çok seviyorum" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marco Paixao kalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.