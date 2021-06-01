Marco Paixao kalıyor

Altay'da sözleşmesi süren gol kralı Paixao'nun da İzmir ekibiyle yola devam edeceği ifade edildi. İzmir temsilcisinde 3 kez gol kralı olan, final maçında attığı golle takımının 18 yıllık Süper Lig hasretine son veren Portekizli tecrübeli golcünün futbolu siyah-beyazlılarda bırakmak istediği belirtildi. Paixao, "Müthiş bir sezon geçirdik. Takım arkadaşlarımızla birlikte Altay'ı hedefe ulaştırdık. Yeni sezonda da yeni ligde başarılı olacağız. İzmir'i ve Altay'ı çok seviyorum" diye konuştu.