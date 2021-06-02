Hizmete hazırım

Altay'ı 18 sene sonra Süper Lig'e çıkartan efsane isim 'Büyük Mustafa' lakaplı Mustafa Denizli, hiç bir şeyin belli olmadığını, Altay'ın kurtlar sofrasına girmesine asla izin vermeyeceğini, futbol simsarları ve menejerlere engel olacağını belirtti. Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulunan Mustafa Denizli herşeyin perşembe ya da cuma günü başkan Özgür Ekmeçioğlu ile yapacakları özel görüşme sonrası belli olacağını vurguladı. Denizli, "Ben Altay'ın başarısı için hizmet etmek için varım. Bu böyle biline, nasıl hizmet edeceğim bir iki güne netleşecek. Gönlüm şartlar el verirse, ama bu asla maddi değil, kalmak ve takımın başında sahaya çıkmak yönünde olacak.

Ben Süper Lig'de de Altay'ın başında olmayı istiyorum" ifadelerini kullandı.



'KOŞULSUZ VE ŞARTSIZ'

Altay'da, gözler kritik toplantıya çevrilirken, teknik direktör Mustafa Denizli, koşulsuz ve şartsız efsane olduğu kulübe hizmet ekmek için var olduğunu belirtti. Denizli, şöyle konuştu: "Benim teknik adam ya da kulüpte sportif direktörlük gibi görev yapacağım henüz belli değil. Üstüne basa basa söylüyorum benim şartlar dediğim şey asla maddi değil. Altay'a hizmet etmek şereftir, onurdur. Benim gönlüm hala ilk günkü Altay'a geldiğim 15 yaşındaki Mustafa gibi kıpır kıpır heyecan verici atıyor. Ben takımın başında sahaya çıkmayı tabii ki istiyorum, Ama bazı şartların oluşması da lazım. Bu başkan ve teknik ekipler cuma günü yapacağımız toplantı sonrası netlik kazanacak. Büyük Altay'ın neferiyim. Bu hep de böyle kalacak."



'NOBRE EKİBİMDE'

GEÇEN sezon Gençlerbirliği'nin başında ilk teknik direktörlük dene-yimini yaşayan Mert Nobre'nin kendi ekibinde olduğunu, başarılı ve çalış-kan biri olduğunu belirten teknik direk-tör Mustafa Denizli, "Yıllardır her sezon öncesi kulüpleri kurtlar sofrası içine çekmeye çalışan simsarlar, menejerler var. Bunlar hergün birini empoze eder-ler, ama Altay'ın bu sofra içine çekil-mesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Fatih ŞENDİL